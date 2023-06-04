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الاطار العراقي: أمريكا تسعى لبناء 3 نقاط ارتكاز على الحدود العراقية السورية

الاطار العراقي: أمريكا تسعى لبناء 3 نقاط ارتكاز على الحدود العراقية السورية
الأحد ٠٤ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

 حذر القيادي في الاطار التنسيقي في العراق جبار عودة، الاحد، من مساع أمريكية لبناء 3 نقاط ارتكاز على الحدود العراقية السورية.

العالم - العراق

وقال عودة، ان "القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة عين الاسد غرب الانبار تسعى منذ أسابيع الى بناء 3 نقاط ارتكاز جديدة على الحدود العراقية من جهة سوريا في مناطق قريبة من طرق تسلل الارهابيين".

واضاف، ان "اي انتشار جديد للقوات الامريكية ننظر له بقلق لانها بالاساس لا تريد ان تبقى الاجواء في العراق مستقرة ومحاولة اعادة الانتشار هو سيناريو جديد قد يخفي الكثير من التفاصيل".

واشار الى ان "لا احد يثق بامريكا وقواتها وهي لا تتهاون في زعزعة امن اي منطقة من اجل مصالحها"، داعيا الى "ضرورة تشديد الاجراءات على الحدود مع سوريا".

وتتمركز القوات الامريكية في اكثر من 16 منطقة داخل سوريا ضمن قواعده ونقاط مرابطة خاصة المناطق المحيطة بانتشار داعش الارهابي.

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