الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣
١٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان في 14 يونيو

بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان في 14 يونيو
الإثنين ٠٥ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الإثنين، إلى جلسة لانتخاب رئيسٍ للبلاد في 14 يونيو/حزيران، بعدما تبنّت القوى المعارضة رسمياً ترشيح وزير المال السابق جهاد أزعور، لتنافس من خلاله مرشح "حركة أمل" و"حزب الله"، رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

العالم - لبنان

وتأتي دعوة بري لتكسر تعليق جلسات الانتخاب المتوقفة منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما عجز البرلمان على مدى 11 جلسة عن انتخاب رئيسٍ في ظلّ الانقسامات الحادّة بين القوى السياسية.

وتنصّ المادة 49 من الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية يُنتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 من أصل 128 نائباً) من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة (65 نائباً) في دورات الاقتراع التي تلي، في حين أن نصاب انعقاد الجلسة يتمثل في 86 نائباً من أصل 128، الأمر الذي يبقيه عرضة للتعطيل من قبل الأفرقاء السياسيين، ويجعل التوافق أو التسوية السياسية شرطاً أساسياً لتأمينه.

تصنيف :

روابط ذات صلة

المفتي قبلان: المفروض وطنيا تأمين تسوية واضحة لا ترك لبنان للعبة يناصيب دولية

ترشيح وزير مالية لبنان السابق جهاد أزعور للرئاسة يرفع منسوب التنافس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

يثير الشفقة أكثر من الضحك.. المهرج نتنياهو يهدد إيران من غرفة تحت الأرض

ضمن دعوتها لتصعيد المقاومة.. "الجهاد الإسلامي" تنعى شهيد فلسطين الطفل محمد التميمي

برئاسة هنية والنخالة.. لقاء موسع بين وفدي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة

وزير الداخلية: ايران تحولت لمركز ثقل في المنطقة ولا يمكن لأحد أن يتخطاها

بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان في 14 يونيو

عائلة المصري محمد صلاح الذي نفذ حادث الحدود تعلن دفن جثمانه