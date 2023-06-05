بري يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للبنان في 14 يونيو

العالم - لبنان

وتأتي دعوة بري لتكسر تعليق جلسات الانتخاب المتوقفة منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما عجز البرلمان على مدى 11 جلسة عن انتخاب رئيسٍ في ظلّ الانقسامات الحادّة بين القوى السياسية.

وتنصّ المادة 49 من الدستور اللبناني على أن رئيس الجمهورية يُنتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 من أصل 128 نائباً) من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة (65 نائباً) في دورات الاقتراع التي تلي، في حين أن نصاب انعقاد الجلسة يتمثل في 86 نائباً من أصل 128، الأمر الذي يبقيه عرضة للتعطيل من قبل الأفرقاء السياسيين، ويجعل التوافق أو التسوية السياسية شرطاً أساسياً لتأمينه.