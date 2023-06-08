الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تدعو لمواجهة المشاريع الصهيونية في الأقصى والقدس المحتلة

حماس تدعو لمواجهة المشاريع الصهيونية في الأقصى والقدس المحتلة
الخميس ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدان الناطق باسم حركة "حماس" جهاد طه مخططات كنيست الاحتلال وحكومة نتنياهو الفاشية، الرامية لتقسيم المسجد الأقصى وعزل مدينة القدس المحتلة، وهدم المنازل فيها، داعيًا الشعب الفلسطيني إلى مواجهة هذه المشاريع الصهيونية، بموقف شعبي ووطني موحد، للوقوف بوجه هذه الممارسات الإجرامية الصهيونية.

العالم - فلسطين

وقال طه اليوم الخميس: "إنّ استهداف الأرض والمقدسات يأتي في سياق تهويد المسجد الأقصى، وتغيير معالم القدس، وإقامة مستوطنات جديدة، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وجميع هذه الممارسات ترمي لتغيير هوية الأرض الفلسطينية".

ودعا المقاومة والفصائل إلى "عقد استراتيجية وطنية جديدة لحماية القدس، وتفعيل مقدرات شعبنا لمواجهة هذه المشاريع المعادية الرامية لتهويد القدس والأقصى، مطالبًا الأمتين العربية والإسلامية بإسناد شعبنا والقيام بالدور المنوط بحماية الأقصى، والوقوف بوجه عمليات الهدم".

وأكد طه أنّ "كل مشاريع الاحتلال ستبوء بالفشل، وأن المواجهات في فلسطين هي الرد الحقيقي على هذا الإجرام الصهيوني".

روابط ذات صلة

حماس: هدم منازل المقاومين سياسة فاشلة ستزيد شعبنا قوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاليباف يهنىء بإنتخاب نعمان كورتولمش رئيسا للبرلمان التركي

حماس تدعو لمواجهة المشاريع الصهيونية في الأقصى والقدس المحتلة

مناقشات صعبة بين وزراء الداخلية الأوروبيين لإصلاح نظام اللجوء

بالفيديو.. تنظيف نهر دجلة للحد من مخاطر التغيير المناخي وللحفاظ على البيئة

الرئيس الإيراني: نسعى لكبح التضخم مع تحقيق نمو في الإنتاج

الافراج عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بكفالة