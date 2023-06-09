شاهد.. خطة روسية ذكية لافشال الهجوم الاوكراني المضاد

العالم - خاص العالم

واوضح رياض عيد في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه كان هناك خطة ذكية من الجيش الروسي بان حصن مواقعه وبكل علم الحروب فان القوى المهاجمة يجب ان تحشد 3 اضعاف القوة المدافعة وبهذه الخطة الذكية الروسية ستضطر اوكرانيا ان تخلي مواقع التحصين وتشن الهجوم وبالتالي ستكون كامل دبابتها وعتادها في مرمى الطائرات والصواريخ الروسية ، لافتا الى فشل جزء كبير من هذا الهجوم ووقوع خسائر كبيرة في الجيش الاوكراني نتيجة هذا الهجوم الفاشل.

واضاف عيد ان هذه مغامرة كبيرة ارتكبها زلينسكي وهذه الحرب محسومة النتائج لمصلحة روسيا فهي تخوض هذه المعركة الان بالاسلحة التقليدية، متابعا ان امريكا تريد استنزاف روسيا لكن الاقتصاد الروسي حتى الان متعافي ولا تزال نسبة النمو مرتفعة في المقابل الاقتصاد الغربي متراجع وامريكا تعاني ازمة اقتصادية كبيرة .

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