"فتاح" يقلب الموازين والمعادلات ومخاوف من تحول الضفة الى غزة جديدة

فمازال الصاروخ الايراني تحت مجهر التدقيق والفحص في كيان الغاصب من جانب الخبراء والمعلقين الذين استخلصوا الرسالة التي وجهتها ايران من خلال هذا الصاروخ المتطور والذي اثار الكثير من القلق.

ويتناول البرنامج ايضاً سلام مصر والاحتلال وهم، وعملية الشهيد محمد صلاح التي كرست عداولة المصريين للصهاينة.

ويستعرض ايضاً، مقاومة الضفة الغربية باتوا اكثر جرأة والخوف من تحولها الى غزة جديدة.

يحاور البرنامج هذه المواضيع مع ضيف هذه الحلقة: المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

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