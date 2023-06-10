الخارجية السورية تصدر بيانا بشأن أحداث منطقة كفر شوبا اللبنانية

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين بسوريا: “واجه الشعب اللبناني وجيشه طيلة يوم أمس بشجاعة وبسالة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان في منطقة كفر شوبا، وتصدى الأبطال اللبنانيون للمحاولات الإسرائيلية للنيل من سيادة لبنان وحرمة أراضيه”.

وأضافت الخارجية: “لقد انقلبت مخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة وبالاً على الكيان الصهيوني الذي كان هدفه تغيير الطبيعة الجغرافية في المنطقة”.

وختمت الخارجية بيانها بالقول: “إن الجمهورية العربية السورية تحيي الشعب اللبناني وجيشه لدفاعهما الباسل عن أرض لبنان وسيادته، وتدين بكل قوة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتي لن تلقى سوى الخيبات المتتالية والهزائم المستمرة”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت أمس بواسطة القنابل الغازية على أهالي كفر شوبا والعرقوب الذين خرجوا للتظاهر ضد تجريف أراضيهم من قبل الاحتلال.