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الاحتلال يقمع الأسرى في سجن النقب وينقل عددا منهم للزنازين

الاحتلال يقمع الأسرى في سجن النقب وينقل عددا منهم للزنازين
الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، ونقلت عددا منهم إلى الزنازين.

العالم- فلسطين

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدات القمع “المتسادا” اقتحمت قسم (21) في سجن النقب، ونقلت عدداً من الأسرى إلى الزنازين، مشيراً إلى أن هناك حالة من التوتر الشديد تسود السجن.

يأتي ذلك وسط حالة النفير العام التي تسود كل سجون الاحتلال، التي يوجد بها المعتقلون الإداريون، استعداداً للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وذكرت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، أن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 18 حزيران/ يونيو 2023، تحت شعار “ثورة حرية- انتفاضة الإداريين”.

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