بالفيديو.. تعرف علی المتحف الإيراني للتصوير الفوتوغرافي

العالم - مراسلون

متحف المدينة للتصوير الفوتوغرافي أول متحف تخصصي في إيران، تاسس بهدف جمع وحماية وتدريس والبحوث المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي، وبجهود من العديد من المصورين وعلى رأسهم بهمن جلالي المصور الراحل الشهير.

وقال مدير المتحف، امير هوشنغ للهي لقناة العالم:"يعد متحف التصوير الفوتوغرافي مكانًا للناس لمشاهدة تاريخ التصوير الفوتوغرافي في إيران. وفيها العديد من الاشياء الثمينة والقيمة والتي لم يرها احد في مكان آخر مثل الكاميرات ومعدات الاستوديو التصوير".

'عکسخانه' او مكان جمع الصور الفوتوغرافية القديمة، ولهذا السبب تم اختيار اسم متحف إيران للتصوير الفوتوغرافي وفقاً لخلفيته. وهذا المتحف جزء من تاريخ التصوير الفوتوغرافي وينتمي إلى جميع الإيرانيين الذين يحترمون تراثهم الثقافي ويهتمون بالتصوير الفوتوغرافي.

وقال مرشد الزوار في المتحف، سعيد ميردامادي:"يعرض هذا المتحف تاريخ التصوير الفوتوغرافي في بلدنا والصور الموجودة فيه اشبه بوثيقة تاريخية وتعرض للاجيال ما مضي علی التصوير الفوتوغرافي ويمكننا التعرف على ماضي التصوير الفوتوغرافي للبلاد من خلال هذا المتحف".

يضم المتحف معرضين ومكتبة تصوير ومختبراً مخصصاً للتصوير. ففي المعرض الأول توجد كاميرات كبيرة الحجم والعديد من أدوات ومعدات التصوير الفوتوغرافي. وصور للمصورين المعاصرين، بالإضافة إلى عرض الصور القديمة. وفي المعرض الثاني يتم عرض كاميرات متوسطة وصغيرة بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية بعض كاميرات الفيديو. ونموذج لاستوديو قديم ايراني. وكذلك نرى في المتحف مكتبة متخصصة للتصوير تعرض فيها الكتب والمجلات والمنشورات المتخصصة، الفارسية والإنجليزية، في مجال التصوير.

يعد هذا المتحف جزءاً من سلسلة من المشاريع المبرمجة من قبل المتحف الوطني وبمثابة نقطة مفصلية لتعميم فن التصوير في البلاد.