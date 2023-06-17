الطاقة الذرية الايرانية تنفي وجود كاميرات مراقبة مفعلة في موقع نطنز للتخصيب

العالم - إیران

وقالت المنظمة في بيان اصدرته مساء الجمعة: في الأيام الأخيرة ، اعلن بهروز كمالوندي ، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، في محادثة مع إحدى وكالات الأنباء ، عن اتفاق طوعي مع الوكالة لتفعيل واعادة تركيب 10 كاميرات في منشآت اصفهان.

وجاء في هذا البيان: بينما تحدث بهروز كمالوندي عن اتفاق إيران الطوعي مع الوكالة لتفعيل 10 كاميرات في منشآت أصفهان ؛ تحدث عدد من وكالات الأنباء عن تفعيل الكاميرات في "نطنز".

واضاف: كمالوندي تحدث عن تركيب كاميرات في أصفهان ، لكن في جزء واحد فقط من المقابلة ، تم ذكر "نطنز" سهوا بدلاً من منشآت "أصفهان" ، كما أفادت بعض وسائل الإعلام بالخطأ عن تركيب كاميرات في موقع نطنز.

وقالت: هذا على الرغم من حقيقة عدم وجود كاميرات مراقبة مفعلة لتسجيل الأنشطة وفي سياق الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع "الشهيد أحمدي روشن" (نطنز) للتخصيب.