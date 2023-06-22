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كاميرا العالم في ترمسعيا الفلسطينية بعد تعرضها لاعتداءات المستوطنين

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

مازال الفلسطينييون يأمون بلدة ترمسعيا القريبة الى الشمال من رام الله في اثر عملية الحرق التي تعرضت لها من قبل مستوطنين إسرائيليين في اثر مقتل4 مستوطنين بالقرب من البلد، كاميرا العالم زارت بلدة ترمسعيا ورصدت حجم الاضرار التي اصابتها.

العالم - خاص بالعالم

لم يتغير الفلسطيني لكن الظروف تغيرت ...فهو هو مازال مستعد للتضحية ومازالت روحه على راحته، ومازال يتمترس فوق ارضه رغم الموت الذي يحاصره والغرباء الذين يستبيحون دمه صباح مساء

ابو بلال الثمانيني عاش وعائلته ساعات هي الأكثر صعوبة بعد ان داهم المستوطنون بلدته الى الشمال من رام الله واحرقوا اكثر من40 منزلا واكثر من 60 سيارة.

بالإضافة الى الأراضي الزراعية التي تشكل مصدر رزق لاهل بلدة ترمسعيا، ابو بلال تحدث لنا عن الطارئين الذين جاءوا لارتكاب مجزرة برعاية حكومتهم المتطرفة .

البلدة التي ودعت شهيدا قبل ساعات في اثر عملية اعتداء للمستوطنين مازالت تعيش صدمة الاعتداء الذي شارك فيه مئات المستوطنين المدججين بالسلاح بمرافقة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت توفر لهم الحماية في وقت لم يملك سكان البلدة سوى الحجارة التي تصدوا بها للمحتلين.

سكان البلدة اكدوا انهم ينتظرون في أي لحظة تنفيذ مجزرة بحقهم في ظل احاطة بلدتهم بمستوطنات يسكنها عتاة المتطرفين اليهود.

مازالت رائحة الحرائق تسيطر على سماء بلدة ترمسعيا ومازال اهل البلدة يستعدون للاسوء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. كاميرا العالم في ترمسعيا الفلسطينية بعد تعرضها لاعتداءات المستوطنين