اول تصريح للرئيس الروسي بعد انتهاء تمرد مجموعة فاغنر

العالم - روسيا

العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا هي الاولية القصوى؛ هذا ما اكده الرئيس الروسي فلادمير بوتين في اول تعليق يدلي بها بعد انتهاء التمرد الذي قامت به مجموعة فاغنر العسكرية.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي اكد شدد الرئيس الروسي ان بلاده واثقة من تحقيق جميع خططها ومهامها المتعلقة بالعمليات العسكرية في أوكرانيا قائلا أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع الروسية.

وعقب هذه التصريحات قال التلفزيون الروسي إن الرئيس بوتين سيشارك في الاجتماع الدوري لمجلس الأمن القومي الأسبوع المقبل.

وعلی الصعيد الميداني نجحت القوات الروسية في صد عدة هجمات للجيش الأوكراني قرب باخموت بمقاطعة دونيتسك، وقالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها تصدت لعشر هجمات شنتها القوات الاوكرانية لاسترجاع باخموت ما ادى الى مقتل عشرات الجنود الاوكرانيين.

ودمرت الضربات الجوية والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة للجيش الروسي مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الاوكراني في دونيتسك و خاركوف واستهدفت وحدات تابعة للجيش وقوات الحرس الوطني الاوكراني في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وكان الجيش الأوكراني أعلن عن اختراقِ تحصينات روسية في شرقِ البلاد والتقدم في محيط مدينةِ باخموت، تزامناً مع التمرد الذي قامت به قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية. وقال متحدث باسم منطقة عمليات جنوب شرقِ أوكرانيا، إنّ القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة على مواقع باتجاه مدينة دونيتسك، كانت تحت سيطرة الانفصاليين والقوات الروسية منذ عام الفين واربعة عشر.