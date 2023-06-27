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العميد صباحي فرد: الاستعداد الدفاعي والتسليحي لايران بمثابة تحذير للأعداء

العميد صباحي فرد: الاستعداد الدفاعي والتسليحي لايران بمثابة تحذير للأعداء
الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

صرح قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، ان استعدادنا الدفاعي والتسليحي بمثابة تحذير للأعداء فيما لو أنهم اقتربوا من حدودنا بلدنا الاسلامي الحبيب فإنهم سيلقون ردا مدمرا من قوات مسلحة متأهبة وقوية .

العالم - ايران

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها قائد قوات الدفاع الجوي للجيش يوم الاثنين على وحدات الدفاع الجوي في محافظة قم جنوب طهران .

وأكد العميد صباحي فرد في حديث مع كوادر هذه القوة على أهمية الاقتدار العسكري لضمان الأمن المستديم للبلاد، وقال : الاقتدار العسكري أحد أسس الاقتدار الوطني في اي بلد ويؤدي دورا هاما في ردع ومواجهة أي تهديد ، ويحظى بالأهمية في مجال ضمان الأمن المستديم .

واضاف، ان استعدادنا الدفاعي والتسليحي بمثابة تحذير للأعداء فيما لو أنهم اقتربوا من حدودنا بلدنا الاسلامي الحبيب فإنهم سيلقون ردا مدمرا من قوات مسلحة متأهبة وقوية .

واشار قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الى اهمية تطوير القوى البشرية معتبرا ان للقوى البشرية مكانة مهمة جدا في مقولة القوة و الاقتدار العسكري لأي بلد كان.

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