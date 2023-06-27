قطر تفرج عن سبعة سجناء إيرانيين

العالم - ايران

وفي هذا السياق نشر دهقاني تغريدة له على تويتر معلنا فيها خبر إطلاق سراح عدد من السجناء الإيرانيين في قطر وعودتهم الى ايران كنتيجة للتعاون والجهود المبذولة من الجهات المعنية القطرية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية السجناء الإيرانيين في قطر كانت من بين القضايا التي تمت مناقشتها خلال زيارة رئيس الجمهورية آية الله رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان إلى الدوحة.

كما التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى قطر مع السجناء الإيرانيين في سجن قطر المركزي عدة مرات خلال العام الماضي وتحدثوا عن محاولة نقل بعضهم من الدوحة إلى طهران.