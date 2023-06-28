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بوتين: روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن الكريم وعدم احترامه فيها جريمة

بوتين: روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن الكريم وعدم احترامه فيها جريمة
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن عدم احترام القرآن الكريم في روسيا جريمة خلافا لبعض الدول الأخرى.

العالم - روسيا

وقال بوتين: "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس شائعا في جميع البلدان.

وأضاف: "إنه مقدس للمسلمين وللآخرين. نحن نعلم أن بلدانا أخرى تتصرف بشكل مختلف، فهم لا يحترمون المشاعر الدينية للناس ويقولون أيضا أن هذه ليست جريمة".

وشدد على أن الاحترام المتبادل وعلاقة الأخوة بين المسيحيين والمسلمين تعززان وحدة الشعب الروسي.

وخاطب بوتين إمام مسجد الجمعة في مدينة دربند بداغستان، سيدياخيا سيدوف، قائلا: "الحمد لله، بفضل رجال دين مثلك، لدينا تعايش وسلام قوي بين الأديان والطوائف في البلاد".

وتابع: "يعلّم بطريرك موسكو وسائر روسيا المسيحيين الأرثوذكس الحفاظ على هذه الحالة وطوال الوقت يقول لنا: "المسلمون إخواننا". وهذا هو الواقع، وهذا يقوي وحدة شعبنا متعدد الجنسيات والطوائف، لكنه متحد".

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