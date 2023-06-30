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الفوعاني أكد ضرورة التوافق الداخلي والحوار لمقاربة الملفات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية

الفوعاني أكد ضرورة التوافق الداخلي والحوار لمقاربة الملفات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني، دعوة الحركة إلى "ضرورة التوافق الداخلي والحوار كمدخل حقيقي لمقاربة الملفات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية".

العالم - لبنان

وقال الفوعاني: "ما أحوجنا اليوم إلى أن تتلاقى الارادات الصادقة لاعادة التوازن المفقود، نتيجة عقليات البعض والإصرار على التفريط بالمنجزات الوطنية والعيش الواحد حيث دعوات البعض الى فيديراليات طائفية ومناطقية، ولهؤلاء نكرر كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري: لبنان كالذرة اذا تقسم يحصل الانفجار، ونريد عيشا واحدا يشكل نموذجا نقيضا للكيان الصهيوني العنصري".

وأسف رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل "لخطاب الكراهية ولاحراق نسخ من القرآن الكريم تحت عناوين حرية الرأي، والصحيح ان حرية الرأي تتجلى باحترام معتقدات الآخرين"،

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