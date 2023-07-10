بالفيديو.. ثلث النساء تتعرض للعنف في فرنسا

العالم - مراسلون

مايزيد عن 210 آلاف امرأة سنويا تتعرض للعنف في فرنسا وتقتل امرأة كل ثلاثة ايام بمعدل وسطي على يد زوجها او شريكها السابق بحسب آخر الاحصائيات الرسمية.

وقد تضاعفت قضايا العنف ضد المرأة ويشير القضاء الى ان ازدياد العنف له أسباب عديدة بدأت تتفاقم منذ الحجر الصحي سنة 2019 منبها في الوقت ذاته الى عدم مواكبة القوانين لردع العنف ضد المرأة.

قابلنا سارة امراة تعرضت للعنف والاختطاف من قبل شريكها السابق … وتروي لنا المتضررة اطوار الحادثة بكل قلق وخوف وكأنها تعيشها مرة اخرى.

قضية سارة هزت الرأي في فرنسا وتداولتها مواقع كثيرة .. خاصة وان المعتدي لم يكتف بالاعتداء عليها فحسب بل قام بإرغامها على قتل كلبها واضرام النار فيه او ستدفع حياتها ان رفضت القيام بذلك.

كما تعاني النساء ايضا في فرنسا مع عدم المساواة مع الرجل في الأجور والمشاركة في مراكز اخذ القرار والمسؤوليات الكبرى في الدولة.

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