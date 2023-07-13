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السودان قمة تلو الأخرى.. والدعم الغربي لأوكرانيا

السودان قمة تلو الأخرى.. والدعم الغربي لأوكرانيا
الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد البيان الختامي لاجتماع دول جوار السودان الذي عقد في القاهرة، أهمية الحل السياسي والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها.

العالم - بانوراما

وفيما أعرب مجلس السيادة السوداني عن استعداده لوقف إطلاق النار إذا التزم به الطرف الآخر رحب المستشار السياسي لقائد الدعم السريع بمخرجات القمة إذا اتسقت مع منبر جدة.

وبهذا الموضوع نستضيف من القاهرة محمد السيد أحمد رئيس الجبهة الثورية السودانية وعضو المجلس الرئاسي للحرية والتغيير الديمقراطي.

وفي المحور الثاني.. حذرت روسيا الغرب من تسليم مقاتلات إف 16 لأوكرانيا معتبرة الخطوة تهديدا نوويا لها.

كما رأت أن الضمانات الأمنية التي قدمها الناتو لكييف قد تقوض أمن روسيا وأوروبا.

يأتي هذا في وقت تعرضت كييف ومناطق أوكرانية أخرى لليلة الثالثة لهجوم روسي أدى إلى حرائق ومقتل شخص وجرح آخرين.

وبهذا الشأن نحاور د.عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، من سيفاستوبول.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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