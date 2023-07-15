اليمن.. مظاهرات غاضبة في تعز ولحج تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية 

العالم- اليمن

وشهدت مدينة تعز الخاضعة لسيطرة العدوان ومدينة الحبيلين بمحافظة لحج جنوب اليمن صباح اليوم السبت، مسيرات نظمتها قيادة انتفاضة مايطلق عليها ثورة الجياع .

ورفع المشاركون في المسيرات لافتات تعبر عن الغلاء المعيشي ، كتب عليها من لم يخرج من أجل قوته وأطفاله يبقى الوطن آخر اهتماماته وشعار ثورة الجياع ، وهتفوا بهتافات لا تحالف بعد اليوم ياتحالف ياغدار العملة تنهار تنهار.

واكد المشاركون على استمرار التصعيد الشعبي حتى تحقيق مطالب الشعب في الحرية والعيش الكريم ورحيل الفاسدين و تحالف العدوان وادواته.

وكانت قد شهدت تعز وعدن ولحج وحضرموت خلال الأيام الماضية إضرابات و احتجاجات ومظاهرات شعبية في الشوارع الرئيسية في المحافظات إلى جانب قطع خطوط السير وإغلاق المحلات التجارية في اطار التصعيد الشعبي المندد بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية والمطالب برحيل العدوان وأدواته.

يذكر أن المناطق المحتلة تشهد غياب الخدمات بشكل كبير وفي مقدمتها الكهرباء إلى جانب إنهيار مخيف للعملة اليمنية إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 1500 ريال يمني وانعكاساته على إرتفاع الأسعار وخصوصا المواد الغذائية والضرورية التى زادت من معاناة المواطنين أكثر.