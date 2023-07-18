السودان: تواصل الاشتباكات وسط موجة نزوح جديدة جنوب دارفور

العالم - خاص بالعالم

ومع استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والذي ادى لنزوح مليوني شخص من الاقليم الي ولايات السودان المختلفة ولجوء نحو300 الف الى دولة تشاد، وخرجت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة خاصة في شمال وغرب دارفور.

وسارعت وزارة الصحة الاتحادية لعقد إجتماع عاجل ببورتسودان شرقي السودان مع المنظمات الدولية لتدارك الوضع الصحي باقليم دارفور.

العاصمة السودانية الخرطوم لم تسلم أيضًا من تدهور الوضع الصحي بسبب الحرب وعدم توفر مسارات امنة لايصال المساعدات الطبية للمتضررين خاصة وسط الخرطوم، لكن بعض تلك المساعدات وصلت للأحياء الطرفية بالعاصمة .

ولاية البحر الاحمر التي وفد اليها الاف النازحين من ولاية الخرطوم استفادت كثيرا من من الاختصاصيين في المجال الصحي الذين اضطروا لإغلاق عياداتهم الخاصة في الخرطوم والذهاب الي ولاية البحر الاحمر.

ويتوقف استقرار الوضع الصحي بالسودان علي وقف القتال بين الاطراف المتحاربة وإعادة تاهيل المستشفيات.

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