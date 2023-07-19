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بحرية الحرس الثوري تصنع مسيرات فريدة من نوعها

بحرية الحرس الثوري تصنع مسيرات فريدة من نوعها
الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

أشار قائد سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية العميد " علي رضا تنكسيري " الى الانجازات التي حققها هذا السلاح في مختلف المجالات الدفاعية، مؤكدا أن سلاح البحر صنع مسيرات فريدة من نوعها مما يظهر الهمة الجهادية والثورية لدى الضباط الشبان لتنفيذ أوامر الامام الخامنئي وشعار «نحن قادرون».

العالم - ايران

وشدد العميد " تنكسيري " الذي كان يتحدث صباح اليوم الاربعاء لدى زيارته وحدة قيادة المسيرات في سلاح البحر التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية لجمع من منتسبي هذه الوحدة، على أن استخدام المسيرات يعتبر في الوقت الحاضر من الاستراتيجيات الدفاعية في هذا السلاح.

وتابع قائلا: ان هذا العمل يتم بالشكل الذي فاجأ العدو، أنه كيف يمكن لأبناء الشعب الايراني بلوغ هذا المستوى من التقدم والتطور في مجال المعدات الدفاعية والعسكرية رغم الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية والضغوط الكبيرة التي تتعرض لها.

يتبع..

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