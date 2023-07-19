حجم التبادل التجاري بين ايران وتركيا بلغ 12 مليار دولار

العالم - ايران

وأكد حبيب الله زاده في لقاء مع المديرين الاقتصاديين لمحافظة زنجان شمال غرب ايران، أهمية ايران وتركيا كل منهما للاخرى وقال: ان 14٪ من صادرات إيران و 10٪ من وارداتها تتم مع تركيا.

وأعلن سفير إيران في تركيا بان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 12 مليار دولار وأوضح: ان العلاقات بين إيران وتركيا مهمة لكلا البلدين لأن تركيا هي طريق المبادلات الإيرانية مع أوروبا، وإيران هي طريق تركيا للتواصل مع شبه القارة الهندية.

وأشار إلى وجود عدد كبير من الإيرانيين المقيمين في تركيا ، وقال: انه ينبغي استثمار القدرات المتاحة من خلال تحديد هؤلاء الأشخاص الاكفاء.

وأشار سفير إيران في تركيا إلى وجود مجالات للتعاون العلمي والأكاديمي بين إيران وتركيا وقال: في هذا المجال ، يجب تحديد القدرات من اجل التخطيط للتعاون.

وأشار إلى أنشطة الملحقين الاقتصاديين في السفارة والقنصليات الايرانية الثلاث وقال: على الناشطين الاقتصاديين التواصل مع هؤلاء الملحقين وتقديم منتجاتهم وفق المعايير الدولية.