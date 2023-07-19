عشرات القتلى جراء أعمال عنف شمال شرق الكونغو

العالم - أفريقيا

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله في بيان: إن “الأيام الماضية شهدت مقتل أكثر من 40 مدنياً”، مشيراً إلى أن “مقاطعة ايتوري وحدها شهدت خلال العام الجاري مقتل أكثر من 600 شخص ونزوح ما يقرب من 345 ألفاً آخرين”.

وحذر دوجاريك من أن أعمال العنف والهجمات المسلحة تصاعدت بشكل ملحوظ في شمال شرق الكونغو، مضيفاً: “ندين بشدة هذا العنف، وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان”.

ويحتدم الصراع في شرق الكونغو منذ سنوات، حيث تقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة للسيطرة على الموارد المعدنية، فيما يعمل آخرون على حماية مجتمعاتهم المحلية.

وتشهد الكونغو حوادث متكررة من أعمال العنف والقتل الجماعي، ما تسبب بنزوح جماعي لآلاف الأشخاص.