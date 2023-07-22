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استدعاء السفير الدنماركي الى وزارة الخارجية الايرانية

استدعاء السفير الدنماركي الى وزارة الخارجية الايرانية
السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

تم استدعاء السفير الدنماركي إلى وزارة الخارجية الايرانية من قبل مدير عام دائرة غرب أوروبا اليوم السبت عقب الاساءة للقرآن الكريم في كوبنهاغن.

العالم - ايران

وادان مديرعام دائرة أوروبا الغربية في هذا الاستدعاء أي اساءة للمقدسات الإسلامية في أي مكان في العالم وقال : إن حرق الكتب السماوية في أوروبا هو تذكير بالجو المظلم لعصر الجهل والعصور الوسطى ، والذي يعد بدوره أكبر تهديد لحرية الفكر والعقيدة في الغرب.

وإشار مدير عام دارة أوروبا الغربية إلى النهج السلبي للحكومات الأوروبية تجاه حرق الكتب السماوية وقال: إن حرق الكتب السماوية يعني نهاية الحرية الفكرية والتزام الصمت تجاه هذه الجريمة الثقافية الشنيعة ليس له نتيجة سوى العنف والتشجيع والترويج للإرهاب.

وأضاف مدير عام دائرة أوروبا الغربية: "إن إشعال النار في الفكر لا يمكن تبريره بالمفهوم المقدس للحرية ، وبالتالي يجب محاسبة كل من الأشخاص الذين أشعلوا النار والحكومات التي تمكن مثل هذه الأعمال المناهضة للثقافة بسلوكهم السلبي".

وأشار مدير عام دائرة أوروبا الغربية: نعتقد أنه لو تصرفت الحكومة الدنماركية بمسؤولية وبشكل مؤثرفي مواجهة الإساءة للمقدسات الإسلامية ، لما شهدنا مثل هذا العمل المهين اليوم.

وقال مدير عام دائرة أوروبا الغربية: إن حكومة جمهورية إيران الإسلامية ، إلى جانب المفكرين الأحرار والمسلمين في العالم ، يريدون من الحكومة الدنماركية اتخاذ إجراءات جادة لمنع تكرار النهج المريرة والاظلم من خلال اتخاذ إجراءات رادعة ، واعتقال ومعاقبة المخالفين بشدة ، لتوفير الأساس لتحقيق مبدأ احترام قدسية الأديان السماوية والتعايش السلمي.

بدوره اعرب السفير الدنماركي عن أسفه للاساءة التي وقعت ازاء القرآن الكريم ، وقال إن وزير خارجية الدنمارك ندد بوضوح بإهانة القرآن ووصفه بأنه عمل فظيع.

أوضح جاسبر وور: عدم احترام الأديان الأخرى عمل مخز. وعليه ، فإن الحكومة الدنماركية تنأى بنفسها عن هذه الاستفزازات المخزية التي ليس لها أي غرض سوى خلق الانقسام.

كما ذكر السفير الدنماركي أنه سيبلغ عاصمة بلاده بالوضع في أقرب وقت ممكن.

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استدعاء السفير الدنماركي الى وزارة الخارجية الايرانية

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