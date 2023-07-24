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مسيّرات القوة الجوية تحلق باقتدار في مناورات "فدائيو الولاية"

مسيّرات القوة الجوية تحلق باقتدار في مناورات
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم مناورات "فدائيو الولاية" الحادي عشر للقوة الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية عن تحليق طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو في المناورات.

العالم - ايران

وقال العميد علي رضا رودباري انه في المرحلة الرئيسية والمرحلة العملانية لهذه المناورات، ستنفذ عمليات قتالية واستطلاع وحرب إلكترونية بواسطة طائرات مسيرة تابعة للقوة الجوية.

وتابع: ان الطائرات المسيرة والاستطلاعية والمشوشة "كمان 12" ، كرار ، مهاجر 6 ، وآرش، المزودة برؤوس حربية وبحملها انواع معدات الحرب الالكترونية والقنابل المطورة والنقطوية وعبر استخدام مبدأ المباغتة تبادر الى تدمير الأهداف الحيوية للقوات البرتقالية (قوات العدو الافتراضية).

وأضاف: في إطار تنفيذ هذه المرحلة من المناورات ، فإن الطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة لسلاح الجو بحملها منظومات تشويش واستخدام أحدث تقنيات الحرب الإلكترونية ، مع تعطيلها أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات البرتقالية (قوات العدو المفترض) ، توفر مسارًا آمنًا لتنفيذ عمليات الطائرات المسيرة.

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