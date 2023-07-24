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أوبك: صادرات إيران النفطية تجاوزت 42 مليار دولار عام 2022

أوبك: صادرات إيران النفطية تجاوزت 42 مليار دولار عام 2022
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

تظهر بيانات أحدث نشرة إحصائية سنوية لمنظمة أوبك أن قيمة صادرات النفط الإيرانية في عام 2022 تجاوزت 42 مليار دولار.

العالم - ايران

وحسب وزارة النفط ، أظهرت مراجعة لبيانات النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك المنشورة يومي الخامس والسادس من تموز (يوليو) 2023 أن قيمة صادرات إيران النفطية في عام 2022 وصلت إلى 42 مليار و 600 مليون دولار ، والتي زادت مقارنة بـ 25 مليار و 500 مليون دولار في عام 2021 ، و 7 مليارات 900 مليون دولار في عام 2020 ، و 19 مليار 400 مليون دولار في عام 2019.

ويظهر الرقم القياسي البالغ أكثر من 42 مليار دولار لقيمة صادرات إيران من النفط الخام في عام 2022 ، أن هذا الرقم يقترب من الرقم 60 مليار و 500 مليون دولار المسجل في عام 2018 بسبب زيادة شحنات بيع النفط.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات النفط لأعضاء أوبك في عام 2022 ، 873 مليارا و 500 مليون دولار ، وهو ما يظهر زيادة مقارنة برقم 566 مليار و 400 مليون دولار المسجل في عام 2021.

في غضون ذلك ، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخرًا في تقرير لها أن جمهورية إيران الإسلامية ، التي يبلغ دخلها 54 مليار دولار من صادرات النفط في عام 2022 ، احتلت المركز الخامس بين أعضاء أوبك.

كما تشير بيانات النشرة الإحصائية السنوية لمنظمة أوبك إلى زيادة إنتاج إيران من النفط الخام بواقع 161 ألف برميل عام 2022 مقارنة بعام 2021 ، بحيث بلغ إنتاج إيران من النفط الخام عام 2022 مليونين و 554 ألف برميل عام 2022 ، بحسب إحصائيات المصدر الثانوي ، بينما كانت هذه الكمية مليونين و 392 ألف برميل يوميًا عام 2021.

وفي عهد الحكومة الايرانية الحالية ، تم إعطاء الأولوية للاهتمام باستعادة أسواق النفط الإيرانية واستعادة طاقات إنتاج النفط بحيث تم الإعلان بعد بضعة أشهر عن زيادة صادرات النفط الإيرانية بنسبة 40٪.

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أوبك: صادرات إيران النفطية تجاوزت 42 مليار دولار عام 2022