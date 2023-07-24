الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إضعاف قضاء الاحتلال الاسرائيلي..

محتجون يغلقون مداخل 'الكنيست' وانهيار اتصالات الائتلاف والمعارضة

محتجون يغلقون مداخل 'الكنيست' وانهيار اتصالات الائتلاف والمعارضة
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

فرقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي متظاهرين اسرائيليين باستخدام خراطيم المياه أغلقوا الطريق إلى الكنيست، فيما يبحث النواب الإسرائيليون مشروع قانون "المعقولية" المثير للجدل قبل التصويت النهائي.

العالم - الاحتلال

ونقلت "وكالة معا الاخبارية" عن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قولها أن الشرطة حذرت من إغلاق المزيد من الطرق حول الكنيست والمنطقة المحيطة خلال اليوم.

وألقت الشرطة القبض على قائد الاحتجاجات ضد ما يسمى بـ"الإصلاح القضائي" موشيه ردمان بالقرب من الكنيست.

كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ثلاثة متظاهرين لإغلاقهم الطريق المؤدي إلى منزل وزير الاقتصاد نير بركات.

ولم تسفر الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية بشأن تسوية حول مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية عن أي تقدم، حتى صباح اليوم الاثنين.

واستمرت الاتصالات بوساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ورئيس الهستدروت، أرنون بار دافيد، طوال الليل، فيما يقترب التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يتوقع أن يبدأ ظهر اليوم.

روابط ذات صلة

مراسل العالم يكشف هدف استماتة اليمين تمرير التعديلات القضائية

وقفات احتجاجية أمام الكنيست تزامنا مع وصول"إيتمار بن غفير"

زلزال أزمات يهز'اسرائيل'عشية التصويت علی التعديلات القضائية

المعارضة الإسرائيلية تصعد قبل التصويت على التعديلات القضائية +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 إهانة القرآن اصطفاف حربي للسويد تجاه المسلمین

المفتي قبلان: السياسة التي يحتكرها جبان أسوأ خطرا على لبنان

إضعاف قضاء الاحتلال الاسرائيلي.. محتجون يغلقون مداخل 'الكنيست' وانهيار اتصالات الائتلاف والمعارضة

شاهد.. مراسل العالم يكشف ما يجري داخل الكيان المحتل

عز الدين يؤيد المسار الدستوري والقانوني حول تعيين حاكم للمصرف المركزي

مناورات "فدائيو الولاية" .. تزويد طائرات "كرار" المسيرة بقنابل 500 رطل