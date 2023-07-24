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رئيسي: إيران لا تقبل أي تغييرات جيوسياسية وتغيير لحدود دول المنطقة

رئيسي: إيران لا تقبل أي تغييرات جيوسياسية وتغيير لحدود دول المنطقة
الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الايراني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل أي تغييرات جيوسياسية وتغيير لحدود دول المنطقة ، وقال: إن إيران تدعم سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة.

العالم - ايران

واكد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، لدى استقباله وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان مساء اليوم الاثنين على ضرورة حل القضايا الإقليمية من قبل دول المنطقة وقال: "إن تدخل الأجانب لا يؤدي سوى إلى تعقيد القضايا وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ومن خلال دعم محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان ، تامل في أن تقود هذه المحادثات الى السلام في المنطقة وتوطيد الهدوء فيها .

وأوضح رئيسي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل أي تغييرات جيوسياسية أو تغيير لحدود دول المنطقة ، مضيفًا أن إيران تدعم سيادة وسلامة أراضي جميع دول المنطقة.

وشدد رئيسي على أهمية تحسين مستوى العلاقات بين البلدين قدر الإمكان وأضاف: لا ترى جمهورية إيران الإسلامية أي عقبة أمام تطوير العلاقات مع أرمينيا.

بدوره أعرب وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان في هذا الاجتماع عن تقديره لمواقف إيران فيما يتعلق بالتطورات في منطقة القوقاز ، قائلاً: لن تصبح أرمينيا منطلقا للأعمال المعادية لإيران وتؤكد دائمًا على توسيع الأمن والسلام الإقليميين.

واعتبر وزير خارجية أرمينيا أن العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية مهمة للغاية بالنسبة لبلاده وشدد على زيادة الزيارات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيز العلاقات بينهما وتعميقها.

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