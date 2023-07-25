مسؤولة روسية تؤكد إستخدام كييف و'الناتو' صفقة الحبوب لأغراض إرهابية

العالم - روسيا

وأضافت أنهم لم يهتموا بتقديم المساعدة للدول التي تحتاج للغذاء، حيث كانوا يسعون لتحقيق أهداف أخرى تمثلت في عمليات التخريب وشن الاعتداءات الإرهابية على القرم.

وأشارت ماتفينكو تعليقا على اجتماع مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، إلى أن كييف لم تتجه إلى الأمم المتحدة، بل توجهت إلى "الناتو"، بعد تعليق روسيا صفقة الحبوب.

وأضافت: "الناتو" مهتم بالبحر الأسود، ومن الواضح لماذا لم يتم إيصال الحبوب إلى الدول الإفريقية" عبر الممر الإنساني الروسي.

ولفتت إلى أنه عندما "أغلقت روسيا هذه الفرصة السانحة أمام أوكرانيا، طالبوا على وجه السرعة بعقد مجلس "الناتو" وأوكرانيا والآن أصبحت خططهم واضحة... ما كنا نتحدث عنه، أكدوه اليوم".

وشددت ماتفينكو أن الجانب الروسي لن يسمح باستخدام البحر الأسود لإيصال الأسلحة إلى أوكرانيا، "لاستخدامها لأغراض التخريب والإرهاب".

وأكدت أن روسيا ستزود إفريقيا بالحبوب والأسمدة حتى بدون صفقة حبوب، وقالت: روسيا ستفي بالتزاماتها، ولديها الأدوات والقدرات اللازمة لذلك، وسنوصل الحبوب والأسمدة بما في ذلك على أساس تجاري ومجاني إلى الدول الإفريقية التي هي في أمس الحاجة إليها.

وأضافت أن صيغ هذا التعاون مع البلدان الإفريقية، وسبل حل مشاكل إيصال الحبوب والأسمدة، سيتم تحديدها في القمة الروسية الإفريقية المزمعة في بطرسبورغ.

يذكر أن روسيا أعلنت مؤخرا تعليقها اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ومنعت حركة السفن تحت طائلة اعتبار الدول التي ترفع هذه السفن أعلامها ضالعة في الحرب على روسيا.

وأبرم الاتفاق في إسطنبول في العام الماضي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا.