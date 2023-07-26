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وزیر الدفاع: قواتنا المسلحة على الحدود مجهزة بكامل المعدات

وزیر الدفاع: قواتنا المسلحة على الحدود مجهزة بكامل المعدات
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزیر الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد " محمد رضا آشتياني " أن معدات هذه القوات في الحدود الايرانية کاملة، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من معدات.

العالم - ايران

وشدد الوزير الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس على أن توفير أمن الحدود لكل بلد يحظى بأهمية بالغة وقال: في بلدنا ايضا يعتبر اقرار الامن وعدم التغلغل في حدودنا من القضايا المهمة للغاية التي يؤكد عليها المسؤولون في المجال الدفاعي والعسكري والأمني دائما.

وأشار " آشتياني " الى تعزيز الأمن في حدود ايران الاسلامية بفضل الجهود والتضحيات التي يبذلها رجال خفر الحدود والقوات الأمنية، معتبرا هذه الحدود من بين أكثر الحدود أمنا بين دول العالم، حيث تم تقديم الكثير من الشهداء لهذا الهدف.

وأشاد برجال حرس الحدود الغيارى الأبطال الذين يتصدون ببسالة وبطولة للارهابيين وأعداء الثورة الاسلامية الذين يحاولون التسلل الى داخل أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، مشيرا الى آخر اشتباك وقع معهم وأسفر عن استشهاد 5 من هؤلاء الأبطال.

ولدى اشارته الى قياس الوضع الامني في حدود ايران وحدود الدول الأخرى مثل تركيا قال وزير الدفاع: ان هذا البلد يعاني في حدوده من مشاكل أمنية وعسكرية مستعصية، فيما تشهد حدودنا استقرارا امنيا جيدا لايشهده أي بلد.

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