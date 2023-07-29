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السيد نصرالله لجنرالات 'اسرائيل':انتبهوا من أي حماقة

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد الامين العام لحزب الله السيد نصرالله أنّ المقاومة في لبنان لن تتخلى عن مسؤولياتها ولن تنحني امام الكيان المتزلزل.

العالم - لبنان

وفي كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء الامام الحسين عليه السلام في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أشار السيد نصرالله الی ان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم أو يوم غد مع جنرالاته ليقدروا الموقف ويدرسوا مسألة التعاطي مع الحدود الجنوبية.

وخاطب السيد نصرالله قادة الاحتلال قائلاً:"انتبهوا من أي حماقة وانتبهوا من أي خيارات خاطئة؛ فالمقاومة في لبنان لن تتهاون ولن تتخلی عن مسؤولياتها لافي الحماية ولافي الردع ولا في التحرير ولن تحني رقبتها لهذا الكيان المهزوم المتزلزل".

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