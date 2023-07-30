الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران ... 5 مشاريع عملاقة لتحلية مياه البحر ونقلها الى المحافظات

ايران ... 5 مشاريع عملاقة لتحلية مياه البحر ونقلها الى المحافظات
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم قطاع المياه في ايران "فيروز قاسم زادة" ان الاستفادة من مياه البحار مدرجة على جدول الاعمال في ايران للتغلب على شح المياه وهناك الان 5 مشاريع عملاقة لتحلية مياه البحار ونقلها الى المحافظات وان الهدف المرسوم هو نقل 4 مليارات متر مكعب من مياه البحار نحو الداخل بعد اخضاعها للتحلية.

العالم - ايران

,قال "قاسم زادة" ان ايران من بلدان المناطق الجافة وشبه الجافة، وانها تتجه نحو تحلية مياه البحر وايضا تكرير ومعالجة المياه الآسنة والملوثة ، وان المياه المستحصلة من تكرير ومعالجة المياه الآسنة والملوثة ستستخدم في الصناعة والمعامل، ومياه البحار ستستخدم بعد تحليتها في المصارف العامة في المحافظات الايرانية التي تعاني من شح المياه.

وتابع بأن الطاقة الانتاجية لمحطات تحلية مياه البحر الان في ايران هي بين 600 الى 700 مليون متر مكعب ، لكن الهدف المرسوم هو الوصول الى 4 مليارات متر مكعب ، ومن اجل ذلك تم التخطيط لتنفيذ 5 مشاريع عملاقة في هذا المجال وان احد هذه المشاريع وهو ايصال المياه الى محافظات يزد وكرمان وهرمزكان قد استكمل وتم تدشينه.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة: لن نتنازل عن حصة إيران فيما يتعلق بنهر هيرمند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قراءة لرسالة السيد نصرالله والرد على الاساءة للمقدسات

لبنان.. هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات مسائية

هل بدأت حكومة المستوطنين التحضير لإقامة الهيكل المزعوم؟!

لبنان: حزب الله ينظم مسيرة الـ 13 من المحرم الثلاثاء في النبطية وكلمة للسيد نصر الله

بمشاركة دول افريقية.. روسيا تحتفل بيوم البحرية الروسية في سانت بطرسبرغ اليوم

تجدد التظاهرات ضد حكومة 'نتنياهو' للأسبوع الثلاثين على التوالي