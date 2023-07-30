ايران ... 5 مشاريع عملاقة لتحلية مياه البحر ونقلها الى المحافظات

العالم - ايران

,قال "قاسم زادة" ان ايران من بلدان المناطق الجافة وشبه الجافة، وانها تتجه نحو تحلية مياه البحر وايضا تكرير ومعالجة المياه الآسنة والملوثة ، وان المياه المستحصلة من تكرير ومعالجة المياه الآسنة والملوثة ستستخدم في الصناعة والمعامل، ومياه البحار ستستخدم بعد تحليتها في المصارف العامة في المحافظات الايرانية التي تعاني من شح المياه.

وتابع بأن الطاقة الانتاجية لمحطات تحلية مياه البحر الان في ايران هي بين 600 الى 700 مليون متر مكعب ، لكن الهدف المرسوم هو الوصول الى 4 مليارات متر مكعب ، ومن اجل ذلك تم التخطيط لتنفيذ 5 مشاريع عملاقة في هذا المجال وان احد هذه المشاريع وهو ايصال المياه الى محافظات يزد وكرمان وهرمزكان قد استكمل وتم تدشينه.