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سورية تمنع دخول البضائع الأردنية رغم إعادة فتح معبر نصيب

سورية تمنع دخول البضائع الأردنية رغم إعادة فتح معبر نصيب
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتمويل والعمل الأردني، أن عمان ليس لديها مانع من التبادل التجاري مع سورية، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب.

العالم - سوريا

وقال الشمالي، خلال زيارته لغرفة تجارة إربد، إن الأردن وسورية تربطهما علاقات تاريخية، والأردن ساهم.. وكان أول المرحبين بعودة سورية إلى الجامعة العربية.

وشدد الشمالي على أن حكومة بلاده مع إعادة التبادل التجاري مع سورية، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين

وأضاف أنه لا مانع لدى الأردن من التبادل التجاري مع سورية، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية، بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب، والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

وأشار الوزير إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية – السورية، بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية.

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سورية تمنع دخول البضائع الأردنية رغم إعادة فتح معبر نصيب

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