خرازي يستعرض محاولات أمريكا لعرقلة العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق

العالم - ايران

واجتمعت جينين هنيس بلاسخارت ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العراق ، مع السيد كمال خرازي ، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ، قبل ظهر اليوم (الاثنين) وعقدت معه جولة من المباحثات.

وأشار خرازي في هذا الاجتماع إلى التدنيس الأخير للقرآن في السويد والدنمارك ، مع تحميل حكومتي البلدين المسؤولية ، وقال: رغم أننا نرحب بموقف الأمين العام للأمم المتحدة ردًا على رسالة آية الله السيستاني. ، من المهم أن تتبنى الأمم المتحدة قرارًا يحدد معايير حرية التعبير ، بحيث لا يستطيع أحد إهانة المعتقدات الدينية للمؤمنين ، بمن فيهم ملياري مسلم في العالم ، تحت عنوان حرية التعبير.

وذكر كمال خرازي أنه شاهد مؤخرًا مقطعًا يظهر فيه قيام الشرطة الدنماركية ، أثناء مساعدة شخص أراد حرق مصحف ، بمهاجمة امرأة كانت تحاول إزالة القرآن من مكان حرق القرآن ، وتاخذ القرآن من يد المرأة عنوة حتى يتمكن المتطرف من القيام بعمله الشنيع في الاساءة للقرآن . أليس هذا دعم الشرطة والحكومة الدنماركية لمن يهاجم القرآن ويحرق القرآن؟

وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات أثارت حفيضة الدول الإسلامية وأثارت ردود فعل شعبية قوية ، خاصة في العراق ، موضحا انه من الضروري التوصل إلى قرار في الأمم المتحدة في هذا الشأن ، كما انه لايمكن ان ننسى مسؤولية الحكومات على هذا الصعيد .

كما أشار رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في هذا الاجتماع إلى التدخل الأمريكي في الشأن العراقي ، وخاصة محاولات أمريكا لعرقلة العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق من خلال العقوبات ، باعتباره أحد أفعال الولايات المتحدة الضارة بأمن واستقرار العراق وقال: إن الضغط الأمريكي على الحكومة العراقية لمنع سداد ديونه لإيران لن يقود سوى الى زيادة المعاناة والضغط على الشعب العراقي واستيائه من الحكومة العراقية.

يتبع...