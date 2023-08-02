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خاندوزي يعلن تأسيس البنك الايراني السوري

خاندوزي يعلن تأسيس البنك الايراني السوري
الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الاقتصاد الايراني السيد احسان خاندوزي، اليوم الاربعاء، عن تأسيس البنك الايراني السوري المشترك.

العالم - ايران

واشار خاندوزي ايضا في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية، الى انشاء كونسرتيوم بمشاركة 3 شركات تأمين ايرانية غير حكومية وشركة التأمين السورية ، تعود 60 بالمئة من أسهمها لايران و40 بالمئة لسوريا من اجل توفير تغطية تأمينية للنشاطات التجارية والكفالة.

وقال " تم ايضا افتتاح فروع لمصرفين ايرانيين غير حكوميين في سوريا وهذه كانت ضمن اهداف زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الى سوريا وتم تحقيقها ونأمل في ان نكون قادرين على توفير الدعم للشركات الايرانية الناشطة في السوق السوري وكذلك المقاولين الايرانيين ، عبر افتتاح هذه المصارف.

وتابع : من المقرر ان توفر هذه المصارف الدعم المالي والتأميني للشركات الايرانية الناشطة في سوريا والمقاولين ومصدري الخدمات التقنية والهندسية.

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خاندوزي يعلن تأسيس البنك الايراني السوري

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