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السودان.. تواصل المعارك رغم الأمطار الغزيرة

السودان.. تواصل المعارك رغم الأمطار الغزيرة
الخميس ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

تتواصل المعارك في السودان رغم ازدياد هطول الأمطار، ومخاوف انهيار الأوضاع الصحية في البلاد.

العالم - افريقيا

وحسب موقع روسيا اليوم شن سلاح المدفعية الثقيلة من قاعدة كرري العسكرية شمالي أم درمان قصفا مدفعيا عنيفا اليوم تجاه مواقع تجمع قوات الدعم شمالي مدينة الخرطوم بحري والنواحي الغربية لمدينة أم درمان يرافق ذلك أصوات إطلاق نار حول محيط منطقة السوق الشعبي وسط أم درمان.

واستمرت المواجهات بين الجيش والدعم السريع على الرغم من هطول الأمطار التي شهدتها أنحاء واسعة من العاصمة الخرطوم حيث توقع مختصون في المجال الصحي أن يؤثر حلول فصل الخريف على الأوضاع الإنسانية لاسيما الصحية مع مؤشرات لتفشي الأمراض والأوبئة وتزايد التحديات الصحية.

وأعلنت قوات الدعم السريع فشل عمليات التفاوض مع الجيش بسبب عدم جدية الجيش بشأن وقف إطلاق النار.

ورهن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع عمران عبدالله حسن عمليات خروجهم من مناطق سيطرتهم بتوقيع اتفاق نهائي.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني إن الحديث عن الهدنة التي سماها بالمزعومة غير صحيح، مبينا بأن وفده لا يزال موجودا بالبلاد وأن التفاوض متوقف حاليا.

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