"داعش" يؤكد مقتل قائده في سوريا ويسمي زعيما جديدا له

العالم - العراق

وجاء ذلك خلال دقائق من اعتراف تنظيم "داعش"،الإرهابي، بمقتل زعيمه أبو الحسين القرشي باشتباكات في إدلب بشمال غرب سوريا، وفقا لتسجيل صوتي نقلته وكالة "فرانس برس".

وأكد التنظيم في التسجيل مقتل زعيمه الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي في اشتباكات مع "هيئة تحرير الشام" في شمال غرب سوريا، وعيّن خلفا له.

وفي وقت سابق، اعلن المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أبو حذيفة الأنصاري في تسجيل نشرته حسابات مرتبطة بالتنظيم "لقد قتل أبو الحسين القرشي في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولة أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرا بجراحه".

ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 30 أبريل الماضي مقتل أبو حسين القرشي، قائلا إن "الاستخبارات التركية قد حيّدت زعيم تنظيم داعش أبو حسين القرشي، خلال عملية أمنية خاصة نفذتها في شمالي سوريا".

وشمال غربي سوريا أصبحت أهم ملاذ آمن لبقايا تنظيم داعش الارهابي، بعد هزيمته في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، ويتسلل عناصره عبر الحدود العراقية السورية التي يبلغ طولها 600 كيلومتر.