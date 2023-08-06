الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس
الأحد ٠٦ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلتين.

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأسيرين المحررين مجدي عبد الله صبيحات، ومحمد فرج صبيحات. بعد اقتحامها بلدة رمانة غرب المدينة.

وحولت قوات الاحتلال منزل المواطن متوكل أبو بكر إلى نقطة مراقبة عسكرية، بعد أن داهمته وحطمت محتوياته بالكامل، وأخضعت نجله مجد للتحقيق بعد أن استولى الجنود على هواتفهم المحمولة.

وفي الخليل، داهمت آليات الاحتلال أحياء المدينة، واعتقلت بلال أبو سنينة وخضر العويوي من منطقة وادي السمن.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد العال شويكي، وأحمد شويكي، من حي الثوري بالمدينة.

وفي نابلس، اقتحمت عدة دوريات للاحتلال مدخل المدينة الغربي وتمركزت في شارع تل، واحتجزت طاقم سيارة إسعاف للهلال الأحمر، وصادرت منهم الأجهزة الخلوية قبل أن تخلي سبيلهم.

روابط ذات صلة

الإحتلال يعتقل 16 فلسطينيا في الضفة المحتلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

الاحتلال اعتقل 7 فلسطينيين في نابلس والخليل ورام الله وأريحا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. للاسبوع الـ31 استمرار التظاهرات في كيان الاحتلال وثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة الكيان

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس

تقديرات ’إسرائيلية’ تكشف عن انفجار مرتقب بالضفة اثر تصاعد أعداد المقاومين

بالفيديو .. قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية ’تل أبيب’ في جنين

إنسحاب قوات الاتحاد الأفريقي 'أتميس' من الصومال في سبتمبر المقبل

غدا .. بدء التسجيل الأولي لمرشحي الانتخابات النيابية في ايران