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انفجار عبوة ناسفة في باكستان يسفر عن مقتل 7 أشخاص

انفجار عبوة ناسفة في باكستان يسفر عن مقتل 7 أشخاص
الثلاثاء ٠٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

قتل سبعة أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف موكبا لمسؤولين حكوميين بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

العالم - باكستان

ونقلت وكالة شينخوا عن الشرطة الباكستانية قولها اليوم الثلاثاء: إن الانفجار وقع مساء أمس الاثنين، قرب سيارة رئيس مجلس نقابي في منطقة بنجكور بالإقليم، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم سياسي محلي لم تحدد هويته بعد.

واتهم منير، في خطاب ألقاه أمس خلال اجتماع قبلي عقد في مقر للجيش في مدينة بشاور، حكومة "طالبان" الأفغانية بانتهاك اتفاق الدوحة، مشيراً إلى أنها وافقت على ألا تسمح لأي جهة بأن تستخدم الأراضي الأفغانية ضد أي دولة. وزعم أن المسلحين الذين يشنون هجمات داخل باكستان يخططون لذلك من أفغانستان.

وأضاف أن هناك أعداداً كبيرة من الأفغان الذين يشاركون في الهجمات داخل باكستان، معتبراً أن ذلك يهدد أمن المنطقة بأسرها.

وقال قائد الجيش إن جميع الخيارات مفتوحة أمام القوات المسلحة الباكستانية من أجل القضاء على المسلحين المناؤين لباكستان أينما كانوا، رافضاً إجراء أي نوع من الحوار مع التنظيمات المسلحة.

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انفجار عبوة ناسفة في باكستان يسفر عن مقتل 7 أشخاص

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