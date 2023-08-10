وفد برلماني إيراني يزور بيروت بهدف تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

العالم - خاص بالعالم

تاكيدا على العلاقات المميزة بين طهران وبيروت وتعميقا للتبادل المشترك في كافة المجالات، تاتي زيارة رئيس لجنة الامن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني وحيد جلال زادة على راس وفد نيابي الى بيروت.



الوفد التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني فادي علامة عرض خلالها الوفد مع المسؤولين الذين التقاهم اخر التطورات المحلية والاقليمة وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

وفد البرلمان الايراني التقى ايضا بالفصائل والقوى الفلسطينية في مقر السفارة الايرانية بحضور السفير مجتبى اماني وكان عرض لاخر مستجدات الساحة الفلسطينية.

الزيارة التي تستمر لعدة ايام سيكون للوفد الايراني خلالها عدة محطات ابرزها لقاء مع امين عام حزب الله بالاضافة الى عدد من الفعاليات السياسية اللبنانية .



يشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتوقف يوما عن دعم لبنان شعبا وحكومة بايصال المساعدات اللازمة وخاصة خلال جائحة كورونا وازمته الاقتصادية.

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