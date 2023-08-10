الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

وفد برلماني إيراني يزور بيروت بهدف تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

وفد برلماني إيراني يزور بيروت بهدف تعزيز العلاقات والتعاون المشترك
الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

يقوم وفد من مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بزيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت بهدف تعزيز للعلاقات وتجسيدا للتعاون المشترك بين البلدين، والتقى الوفد خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية.

العالم - خاص بالعالم

تاكيدا على العلاقات المميزة بين طهران وبيروت وتعميقا للتبادل المشترك في كافة المجالات، تاتي زيارة رئيس لجنة الامن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني وحيد جلال زادة على راس وفد نيابي الى بيروت.

الوفد التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني فادي علامة عرض خلالها الوفد مع المسؤولين الذين التقاهم اخر التطورات المحلية والاقليمة وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

وفد البرلمان الايراني التقى ايضا بالفصائل والقوى الفلسطينية في مقر السفارة الايرانية بحضور السفير مجتبى اماني وكان عرض لاخر مستجدات الساحة الفلسطينية.

الزيارة التي تستمر لعدة ايام سيكون للوفد الايراني خلالها عدة محطات ابرزها لقاء مع امين عام حزب الله بالاضافة الى عدد من الفعاليات السياسية اللبنانية .

يشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتوقف يوما عن دعم لبنان شعبا وحكومة بايصال المساعدات اللازمة وخاصة خلال جائحة كورونا وازمته الاقتصادية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

جنوب افريقيا تدعم انضمام ايران الى بريكس

الافراج عن 9 بحارة ايرانيين من سجون سريلانكا

لمصلحة من تخريب العلاقة مع حكومة السوداني؟

وزير صناعة ايران يتطلع لرفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع فيتنام

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. وفد برلماني إيراني يزور بيروت بهدف تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

وزير الخارجية الايراني يلتقي رئيس جنوب افريقيا في بريتوريا

إجلاء آلاف الأشخاص في النرويج بسبب الفيضانات

عقوبات غربية تطال حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

بانوراما.. أحداث النيجر.. ومخاوف الغرب من الرياح المضادة لنفوذه في أفريقيا

بالفيديو.. رئيس النيجر: من الضروري إعطاء القنوات الدبلوماسية الأولوية في النيجر