السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣
١٠:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان: قتلى وجرحى إثر نزاع قبلي عنيف في ولاية جنوب دارفور

السودان: قتلى وجرحى إثر نزاع قبلي عنيف في ولاية جنوب دارفور
السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

قتل وأصيب العشرات، خلال ثلاثة أيام، إثر نزاع قبلي عنيف في ولاية جنوب دارفور غربي السودان.

العالم - السودان

ونقلت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، عن مسؤولين في دارفور، قولهم إنّ "ولاية جنوب دارفور تأثرت بالقتال العنيف بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، الذي بدأ في العاصمة الخرطوم، وتمدد ليشمل 4 من أصل خمس ولايات في دارفور، حيث شهدت مدينة نيالا ومناطق كاس وأم دافوق ومرشنج قتالاً ضارياً بين القوتين خلف أعداداً كبيرة من الضحايا المدنيين".

وأوضحت الصحيفة أنّه على "مدى الثلاث أيام الأخيرة، تشهد مناطق واسعة في محلية كبم والوحدة الإدارية أم لباسة الواقعتان جنوب غرب نيالا، أعمال عنف ذات طابع قبلي بين السلامات والبني هلبة، وهما من القبائل العربية بولاية جنوب دارفور، مما أدى إلى 30 شخصا وإصابة العشرات".

لكن الجدير ذكره، ما قالته السكرتيرة الإعلامية للجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان رزان الدوري للميادين إن "أغلب مستشفيات أم درمان باتت في مرمى النيران، وسط انقطاع كامل في شبكة الاتصالات، ونقص في المواد التموينية".

وأضافت الدوري أن "هذه الحرب العبثية تؤدي إلى انهيار كبير للوضع الصحي في السودان، ما انعكس كارثة إنسانية على البلاد".

وأكّدت أنه "إذا لم يتم التوصل إلى حل فالمستقبل سيكون مظلماً، وعلى الأطراف السعي لاتفاق، من أجل الحفاظ على ما تبقّى من هذا البلد".

وقبل هذا التصريح، حذّرت منظمة إغاثة من خطر تفشّي الأمراض نتيجة تحلّل جثث القتلى في شوارع الخرطوم التي مزّقتها حربٌ بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، مستمرة منذ أربعة أشهر.

وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات "الدعم السريع" تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات "الدعم السريع"، تمرداً ضد الدولة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

السودان .. الضباط الإداريون في ولاية قضارف يعلنون جاهزيتهم لإسناد الجيش

نقابة أطباء السودان: كارثة إنسانية وانهيار كبير في القطاع الصحي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة الفضاء الإيرانية تؤكد انخفاض منسوب مياه بحر قزوين

ايران تخصص مليار دولار لبناء وشراء السفن

أمريكا على كفين.. كف مجنون وكف مجرم  

عبداللهيان: لم يتم التخلي عن مسار التفاوض والدبلوماسية أبدأ

السودان: قتلى وجرحى إثر نزاع قبلي عنيف في ولاية جنوب دارفور

شاهد بالفيديو.. اجتماع مرتقب لإيكواس لوضع خطط التدخل العسكري