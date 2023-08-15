استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

العالم-فلسطين

وقالت مصادر طبية ومحلية: إن الشابين قصي عمر الولجي ومحمد ربحي نجوم استشهدا إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم.

وقال مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر العناني: إن الشابين في العشرينيات من العمر ووصلا إلى المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وأعلن عن استشهادهما.

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم ونفذت حملة دهم وتفتيش للمنازل وسط إطلاق نار واشتباكات أسفرت عن استشهاد الشابين الولجي ونجوم.

ومنذ بداية العام، استشهد 224 مواطنًا، منهم 42 طفلا، و11 من الإناث، و8 مسنين، في اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين، وفق مرصد شيرين.