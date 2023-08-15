"المدينة العاشورائية".. مهرجان عزائي في طهران

العالم - مراسلون

شغف ووعي حسيني، والعلاقة الهادفة للمواطنين مع سيرة أبي عبد الله الحسين (ع)، وبالتزامن مع العشرة الثالثة من شهر محرم الحرام، يقام في العاصمة طهران مهرجان عزائي في نسخته الأولى تحت عنوان "المدينة العاشورائية".

وقال محمد رحيم مرتضوي وهو مسؤول في إحدى مناطق العاصمة طهران:"الإمام الحسين عليه السلام مثال للحرية، لذلك أقمنا هذا البرنامج العقائدي في ساحة آزادي وهو رمز الحرية للإيرانيين. هنا، كل ليلة، ننظم برامج ثقافية واجتماعية ودينية متنوعة لآلاف من محبي أهل البيت عليهم السلام".

«انّ الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاة» حديث دفع منظمي هذا المهرجان العزائي إلى بناء سفينة تسمى 'سفينة النجاة' كرمز لمراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين (ع) واصحابه الكرام في الأيام التي نقترب فيها من الاربعينية الحسينية الى جانب تقديم الخدمات المتعلقة برحلة الأربعين، ومن بينها معرض بيع مستلزمات الأربعين، وتطبيق وتسجيل جواز السفر.

وقالت مهشيد خاجه فند وهي مسؤولة معرض مستلزمات الأربعين:"نعرض هنا جميع المعدات الضرورية لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام، مثل الملابس المخيطة بالألياف المناسبة لمشي الأربعين، وكذلك نقدم أيضا نصائح صحية للناس لهذه الرحلة الروحانية".

حب الحسين عليه السلام جمع وما زال يجمع محبي أهل البيت عليهم السلام في جميع أرجاء المعمورة، ولن يقف أمام هذا الحب أرض ولا قومية ولا لغة.

الکل هنا يتحدثون بلغة واحدة يفهما الجميع وهي اللغة الحسينية، اللغة التي تعلموها منذ الطفولة ويعلمونها لأطفالهم.