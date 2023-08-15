فنلندا.. رئيس الوزراء السابق يعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة

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وقال ستاب، البالغ من العمر 55 عاما والذي ترأس الحكومة الفنلندية عامي 2014 و2015 وشغل فيما بعد منصب وزير الخارجية.



يشار إلى أن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو وحزب "الائتلاف الوطني" الفنلندي المحافظ طلبا من ستاب الترشح للمنصب.

وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، كان بيكا هافيستو وزير الخارجية الفنلندي قد أعلن هو الآخر أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، آملا أن يتولى المنصب خلفا للرئيس الحالي سولي نينيستو الذي سيتنحى بعد توليه المنصب لولايتين.

وستكون هذه المحاولة الثالثة لهافيستو العضو في حزب الخضر ليكون رئيس البلاد إذ حل في المركز الثاني في انتخابات عامي 2012 و2018.

وقال هافيستو في مؤتمر صحفي "تحدث إلي في الآونة الأخيرة العديد من الفنلنديين من خلفيات مختلفة وطلبوا مني ترشيح نفسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في يناير".

ويُنتخب رئيس الدولة الفنلندية من خلال تصويت شعبي كل ست سنوات، ويتمتع رئيس فنلندا بسلطات كبيرة، لاسيما في الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية، والتي يقررها الرئيس بالاشتراك مع الحكومة.

كما يوقع الرئيس أيضا على مشاريع القوانين، ويمكنه استخدام حق النقض ضد المقترحات التشريعية والعمل كقائد عسكري أعلى في فنلندا.



ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الفنلندية على جولتين في يناير وفبراير 2024.