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المقداد: تطورات العالم تجعل من تفعيل العمل العربي المشترك ضرورة ملحة

المقداد: تطورات العالم تجعل من تفعيل العمل العربي المشترك ضرورة ملحة
الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أن التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم تجعل من تفعيل العمل العربي المشترك والتواصل المستمر بين الدول العربية أكثر ضرورة من أي وقت مضى.

العالم- سورية

وقال المقداد في كلمة له خلال مشاركته اليوم باجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسورية: “نؤكد أنّ الالتزام الكامل بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليميّة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس الذي تقوم عليه علاقات سورية وتوجهاتها وتعاملها مع مختلف القضايا المتعلقة بالوضع في سورية”.

وأضاف المقداد “نؤكّد ضرورة الاستمرار بمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره حتى القضاء النهائي عليه فهو يشكل خطراً على سورية وعلى الدول الأخرى”.

وأشار الوزير المقداد إلى أن الدور العربي الأخوي ضروري في دعم الشعب السوري لتجاوز كل تداعيات الحرب على سورية ومواجهة التحديات الأساسية التي تواجهه ولا سيما إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية.

وبين المقداد أن سورية ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقد اتخذت العديد من الإجراءات والتسهيلات التي يحتاجها الراغبون بالعودة وهي مستمرة بتعزيزها وتكثيفها، لافتاً إلى عودة ما يقارب نصف مليون لاجئ بشكل طوعي وآمن حتى الآن.

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