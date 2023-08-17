متحورات كورونا وحرائق هاواي وإضراب هوليوود + فيديو

العالم – هاشتاغ

01. إنتهى فيروس كورونا.. لم ينته فيروس كورونا. قد يكون فيروس كوفيد 19 انتهى بشكله الأول الذي ظهر فيه، لكننا اليوم نشهد متحورات جديدة.

آخر هذه المتحورات ما سمي بمتحور إي جي 5، ومتحور إيريس.. الفيروس الجديد وصل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وانتشر في 51 دولة حول العالم.

لكن وبالرغم من انتشاره السريع، قللت منظمة الصحة العالمية من تأثيرات فيروس إيريس على الإنسان.. ليبقى السؤال، هل سيكمل البشر حياتهم متعايشين مع المتحورات الجديدة لفيروس كورونا؟

إنتشار متحور إيريس أثار تلعيقات كثيرة على مواقع التواصل.. حساب "سي سلامة عبد الحميد" علق: ناس كتير فاكرة إن كورونا اختفى.. للأسف: منظمة الصحة العالمية سجلت أكثر من مليون إصابة جديدة، وأكثر من ثلاثة الاف وفاة خلال الشهر الأخير.. وفيه متحور جديد إسمه (إيريس) منتشر في بريطانيا، ومتحور جديد تاني اسمه (EG-5) منتشر في أميركا.

تعليق آخر من "علاء الدين نور الدين" الذي كتب: هذه المرة غزاكم في الصيف حتى لا تقولوا إنفلونزا موسمية. واعلموا أن كوفيد الشديد قد غير مكره صيفا لينسف الذين يسمونه (إنفلونزا موسمية شتوية)، ولذلك سيغزو العالم صيفا.

أما "حاتم علي" فعلق بشيء من السخرية: وقد تمت تسمية المتحور على اسم "إيريس"، الإلهة اليونانية، وهي رسول الآلهة إلى البشرية، واسمها يعني "قوس قزح" أي شي يتبع جماعة الألوان أي المثليين ما يخوف.

02. ولاية هاواي الاميركية، الولاية المشهورة بشواطئها وأماكنها السياحية أصبحت مسرحا لحرائق لم تشهدها الولاية منذ عقود.

إحدى أسوأ الكوارث الطبيعية في الولاية لم تحرك ساكنا للرئيس جو بايدن.. أكثر من مئة قتيل ودمار هائل خلفته الحرائق.

وبينما أهالي هاواي يشاهدون منازلهم وممتلكاتهم تحترق، كان بايدن يستمتع بعطلته على الشاطئ في ديلاوير.

بايدن رفض حتى التعليق على الحرائق في هاواي، وحين تحرك تحرك لطلب المال لإرساله إلى..؟ لا ليس هاواي.. بل إلى اوكرانيا.

إنتقادات لاذعة لبايدن على مواقع التواصل وصلت إلى الناشطين العرب.. "أبو حمد" علق هنا: مذيعة تسأل الرئيس بايدن قبل قليل: هل لديك أي تعليق حول زيادة عدد الوفيات في حرائق جزيرة ماوي؟ فقال وهو يبتسم: لا تعليق. وانتقاد حاد للرئيس الأميركي بسبب رده الذي وصف بأنه غير مبال وقاس في وقت وصلت فيه الوفيات قرابة مئة إنسان في ولاية هاواي الأميركية.

"باقر العساف" ايضا علق: مقتل 93 شخصا وتحذير من ارتفاع القتلى في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأميركية نتيجة حرائق الغابات، في وقت بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على 40 مليار دولار مساعدات.. لكن ليس لهاواي، وإنما لأوكرانيا

وإلى "زهير" الذي غرد: إعادة إعمار ما سببة الإعصار من حرائق أحرقت مدينة هاينا أربعة مليار دولار.. والرئيس الأميركي بايدن طلب 24 مليار دولار مساعدات لكن إلى خراب أوكرانيا.

03. هوليوود.. من في العالم لا يعرف مجمع صناعة السينما في الولايات المتحدة.. هوليوود التي غزت العالم بالأفلام والمسلسلات، والتي تعتبر من أقوى مجمعات صناعة السينما في العالم، تشهد اليوم حالة من الفوضى مع تواصل الإضرابات التي دعت إليها نقابات وتجمعات العاملين في هذا المجال.

السبب في هذه الإضرابات هو الذكاء الاصطناعي حيث بات يهدد مصير عشرات وربما مئات الآلاف من الناس الذين يخشون من فقدان وظائفهم بسبب استخدام الشركات المنتجة لتقنيات الذكاء الاصطناعي بدل البشر.

حول هذا الموضوع نقرأ تعليقا من "حسام الخولي" وفيه: قد يكون تأثير إضراب الكتاب في أميركا قاسيا جدا يمكن أن يوقف إنتاج استوديوهات هوليوود وتأخير التصوير وخسارة اقتصاد لوس أنجلوس مليارات الدولارات، وهو ما يعيد شبح إضراب 2007 الذي أدى إلى خسائر قدرت بنحو ملياري دولار.

حساب "غوديسي" علق: نقابة الممثلين أعلنوا عن إضراب لأسباب مختلفة منها قلة الأجور وصعوبة اختبارات قبول الممثلين الشباب و يطالبون بحماية حقوقهم بشكل كامل من الذكاء الاصطناعي وتفرعاته، يعني حاليا لا يوجد ممثل يعلن لعمل أو يمثل بعمل، وهذا يؤدي إلى توقف الصناعة في هوليوود.

وأخيرا مع "الفرين كرين" الذي غرد: كتاب هوليوود مضربون عن العمل.. يجب أن يبقوا في إضراب دائم.. لقد كتبوا الكثير من الأعمال الفاشلة على مدى السنوات العشر الماضية.. لم أكن متحمسا للأفلام والبرامج التلفزيونية لسنوات.

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