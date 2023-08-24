كييف والغرب يلمحان إلى مسؤولية بوتين عن مقتل بريغوجين

العالم - خاص بالعالم

ضبابية المشهد والغموض بين الدوائر السياسية والأمنية داخل روسيا لا تكشف الكثير عما حدث.

لكن المؤكد بحسب هيئة الطيران الروسية، هو مقتل بريغوجين مع نائبه دميتري أوتكين بالاضافة الى ثمانية اشخاص اخرين كانوا على متن الطائرة.

تقول المعلومات الأولية إن الطائرة، أقلعت من موسكو إلى سان بطرسبرغ حيث يقع مقر فاغنر، وبعد قطعها مسافة 180 كيلومترا اختفت عن الرادار، لتظهر صور حطامها بعد ساعة واحدة فقط دون معرفة أسباب تحطمها.

شهود عيان قالوا إنهم سمعوا دويا انفجار في السماء قبل سقوط الطائرة، وهو ما يرجح تعرضها لاستهداف او خلل ما، ادى الى حدوث هذا الانفجار



وقال شاهد عيان، فيتالي ستيبينوك:" سمعت انفجارا أو دويا نظرت للأعلى و رأيت دخانا أبيض. أحد الأجنحة طار في اتجاه واحد، وهوى جسم الطائرة على جناح واحد نحو الأرض".



وقال شاهد عيان:"فيما يتعلق بما قد حدث، سأقول فقط هذا: لم يكن رعدا، لقد كان دوي انفجار".



أصابع الاتهام اتجهت في أكثر من اتجاه، فبينما سارعت اوساط روسية الى اتهام أوكرانيا بحادث اسقاط الطائرة، خرج الرئيس الاوكراني لينفي تورط بلاده في تصفية بريغوجين، ويوجه اتهاما ضمنيا لموسكو ورئيسيها بوتين بالوقف وراء تصفيته

واكد فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني:"أولا وقبل كل شيء، ليس لدينا أي علاقة بالأمر. الجميع يدرك من له علاقة بالأمر".



المواقف الغربية والأميركية المقتضبة جاءت منسجمة مع الموقف الأوكراني، مشيرة الى أن هناك شكوكا منطقية حول ظروف تحطم طائرة بريغوجين

فيما أكد جو بايدن الرئيس الأميركي:"لا أعرف حقيقة ما حصل لكنّي لست متفاجئا، ليست كثيرة الأمور التي تحصل في روسيا ولا يكون بوتين وراءها".



ووسط هذا الغموض أعلنت قناة تليغرام مرتبطة بفاغنر، موت بريغوجين مشيرة إنه مات على أيدي من وصفتهم بـ 'خونة روسيا'.

وبعد موت بريغوجين رجح بعض الخبراء حدوث المزيد من الاضطرابات الداخلية في روسيا، قد تؤثر على قوات فاغنر وسير المعارك في أوكرانيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...