وزير الأمن: أهم خطة للعدو زعزعة الأمن وتقليص المشاركة في الانتخابات

العالم - ايران

وشدد الوزير الذي كان يتحدث في الاجتماع الـ 24 للمجمع الأعلى لقادة ومسؤولي حرس الثورة الاسلامية اليوم الأحد، على أن الهدف الأساس للعدو في هذا العام هو الانتخابات، داعيا الجميع الى تظافر الجهود لتوفير إقتدار أكثر وانتصار أكبر للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار وزير الأمن الى الخطاب القيم الذي القاه قائد الثورة الاسلامية ووصف فيه قوات حرس الثورة الاسلامية بأنها أكبر منظمة معادية للإرهاب في العالم، معتبرا ذلك بأنه يبعث على الفخر والاعتزاز وأضاف خصوصية جديدة الى هذه القوات التي تؤدي دورا ناجحا في تقدم وتطور الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يتبع..