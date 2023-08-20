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وزير الأمن: أهم خطة للعدو زعزعة الأمن وتقليص المشاركة في الانتخابات

وزير الأمن: أهم خطة للعدو زعزعة الأمن وتقليص المشاركة في الانتخابات
الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الأمن في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام والمسلمين سيد " اسماعيل خطيب " أن أهم خطة للعدو هي زعزعة الأمن والاستقرار وتقليص مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتوقع أن يخطط العدو لإثارة الفوضى في البلاد بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لأعمال الشغب التي شهدتها ايران الاسلامية العام الماضي.

العالم - ايران

وشدد الوزير الذي كان يتحدث في الاجتماع الـ 24 للمجمع الأعلى لقادة ومسؤولي حرس الثورة الاسلامية اليوم الأحد، على أن الهدف الأساس للعدو في هذا العام هو الانتخابات، داعيا الجميع الى تظافر الجهود لتوفير إقتدار أكثر وانتصار أكبر للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار وزير الأمن الى الخطاب القيم الذي القاه قائد الثورة الاسلامية ووصف فيه قوات حرس الثورة الاسلامية بأنها أكبر منظمة معادية للإرهاب في العالم، معتبرا ذلك بأنه يبعث على الفخر والاعتزاز وأضاف خصوصية جديدة الى هذه القوات التي تؤدي دورا ناجحا في تقدم وتطور الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يتبع..

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