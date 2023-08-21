العراق .. تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتأمين زيارة الأربعين بإشراف السوداني

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وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية، إن "الجانب الأمني من الخطة ابتدأ بتنفيذ عمليات استباقية واستطلاع جوي، وهنالك تعاون وتنسيق عال بين مختلف الأجهزة الأمنية عبر غرفة عمليات مشتركة بإشراف القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أن "الجانب الأمني فيه شق يتعلق الزائرين القادمين من خارج العراق إذ جرى تحديد أماكن لتجمع العجلات تعزيزا لكوادر دوائر الإقامة وكذلك تعزيز العنصر النسوي في عمليات تفتيش الداخلين".

وتابع إن "الزيارة الأربعينية سبقتها تحضيرات واجتماعات وزيارات ميدانية لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري بصفته رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية، وكانت هناك زيارات إلى الجمهورية الإسلامية في إيران وتنسيق مشترك لوضع آلية دخول الزائرين من خارج العراق عبر المنافذ الحدودية التي يمر بها الزائرون، وكذلك تم وضع آلية دخول بالنسبة للجنسيات الأخرى وتحديداً القادمين من أفغانسان وباكستان والهند وفق قانون 76 لسنة 2017 الخاص بإقامة الأجانب في العراق ويكون السماح بدخولهم من خلال شركات ومجاميع سياحية معتمدة من قبل هيئة السياحة".

وأشار المحنا إلى أن "الجانب الخدمي يتضمن تأمين الوقود للعجلات التي تقل الزائرين والتي تم زيادة حصتها الوقودية، وكذلك نشر مفاصل صحية وتعزيز مفارز المرور وتأمين مسالك الزوار وإرشادهم للطرق الصحيحة المؤدية لمحافظة كربلاء المقدسة، وتعزيز القطعات الماسكة وتهيئة الخطط الأمنية كافة تبعاً لكل تشكيل وهنالك خطة خاصة بالمرور وأخرى للاستخبارات وكذلك خطة للدفاع المدني".

وتابع المحنا أن "قيادة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا من أجل إنجاح هذه الزيارة التي شهدت هذا العام تطورا في البنى التحتية وسيلمس ذلك المواطنون وستكون هنالك طرق للعجلات وأخرى للزائرين سيرا على الأقدام مع تأمين وصول قريب جدا إلى مركز كربلاء المقدسة "