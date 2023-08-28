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القوات الأوكرانية تعلن تحرير منطقة روبوتين والتقدم جنوبا بالهجوم المضاد

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

معارك كر وفر في وإعلان نصر هنا وهناك واستعادة مناطق وتحرير أخرى، السلطات الروسية أعلنت فجر إحباط هجمات ليلية شنتها طائرات أوكرانية مسيرة في منطقتي موسكو وبريانسك.

العالم - خاص بالعالم

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المضادات الجوية دمرت ليل الأحد الاثنين طائرتين أخريين في سماء منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا. وأغلق مطاران دوليان في العاصمة موسكو لفترة وجيزة قبل أن تستأنف الملاحة الجوية لاحقا.

في المقابل قال مسؤولون أوكرانيون إن ثلاثة عمال في منشأة صناعية قتلوا في هجوم صاروخي روسي خلال الليل على أوكرانيا، كما لقيت امرأة حتفها في قصف وقع صباح الاثنين. اضافة الى عدد من الجرحى.

وقالت القوات الاوكرانية إن قواتها حررت منطقة روبوتين الواقعة على الجبهة الجنوبية وتحاول التقدم جنوبا في هجومها المضاد على القوات الروسية.

وقالت غانا ماليار - نائبة وزير الدفاع الأوكراني:"تم تحرير روبوتين. قواتنا تتقدم جنوب شرق روبوتين وجنوب مالا توكماشكا. قواتنا تتقدم جنوب باخموت واستعادت كيلومترا مربعا هناك خلال الأسبوع الأخير من القتال. القوات الروسية تضغط لاستعادة مناطق في شمال شرق أوكرانيا، القتال الدائر خلال الأسبوع الماضي في منطقة خاركيف عنيف للغاية.

وفي تفاصيل تداعيات الازمة؛ وصلت إلى إسطنبول سفينة شحن ثانية ابحرت من أوكرانيا بعد انتهاء اتفاق الحبوب، رغم الحصار الروسي.

لكن موسكو قللت من اهمية الحدث؛ وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن عبور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود ليس له علاقة بآفاق تتعلق بإبرام اتفاق حبوب جديد يشمل روسيا.

اما في الشق السياسي تحاول تركيا إحياء الاتفاق الأصلي على أمل استخدامه كنقطة انطلاق لمحادثات سلام محتملة بين كييف وموسكو.

ومن هذا المنطلق يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى موسكو خلال الأيام المقبلة لبحث مطالب الكرملين وتنظيم لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، لم يتم تحديد مكانه وزمانه بعد. وكان فيدان قد اعتبر خلال زيارة لكييف الجمعة إنه لا يرى 'حلا بديلا' لإحياء الاتفاق الأولي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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