تفاقم الأوضاع الإنسانية بالسودان، والبرهان يخرج من الخرطوم ولم يعد

فالحرب والجوع على وشك ان يدمر السودان، بحسب الامم المتحدة. اما منظمة اطباء بلا حدود فقد اكدت ان اللاجئين على الحدود التشادية لم يتلقوا حصصا غذائية منذ اسابيع وسط عدم كفاية امدادات الماء، فيما يستخدم المدنيين كدروع بشرية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ووسط تفاقم الاوضاع الانسانية والامنية في السودان وفشل محاولات الوساطة، دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى وقف فوري للقتال، والسماح بالمرور الآمن للمدنيين خارج مدينة نيالا.

البيان الاميركي ادان ايضا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والذي ربطه بقوات الدعم السريع والمليشيات المتحالف معه، مؤكدا ضرورة وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم السودان.

فيما اعتبر السفير الاميركي بالسودان جون غودفري ان الاطراف المتحاربة اثبتت انها غير صالحة للحكم وان عليها نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية.

وفي ظل هذه المواقف والتصريحات، غادر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان مقر القيادة العامة لقواته متجاوزا الحدود الادارية للخرطوم الى عطبرة بولاية نهر النيل قبل ان يصل الى بورتسودان مركز ولاية البحر الاحمر، في خطوة عدها مراقبون مؤشرا على قرب نهاية الحرب في السودان، وانها ربما تعطي دفعة لحل الازمة عبر طاولة المفاوضات، فيما اعتبرتها دوائر سياسية سودانية خروجاً بلا عودة.